Philosophe, politologue, écrivain, enseignant la philosophie politique et sociale à l'université de Kinshasa, doyen honoraire de la Faculté des lettres et sciences humaines, il a étudié en République démocratique du Congo (à l'époque Zaïre), en Allemagne et aux Etats-Unis. Auteur de plusieurs ouvrages parus notamment aux éditions L'Harmattan, dont La pensée politique africaine contemporaine (2013) et Construire notre République, Introduction à la pensée politique congolaise (2019).