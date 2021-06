Dans un numéro hors-série de près de 200 pages, qui sort en librairies ce 18 juin, Le Vif ambitionne d'apporter sa contribution à une meilleure connaissance du passé colonial belge et européen.

Pour beaucoup, c'est là que s'est vraiment éteint celui des Lumières et qu'a commencé une très longue éclipse de l'humanité : avec les deux guerres mondiales, avec la Shoah, avec Hiroshima, avec les goulags soviétiques, le colonialisme incarne, par l'ampleur et la nature de ses crimes, ces presque cent ans de morale résolument mise au service du mal.

Pour beaucoup d'autres, c'est là que s'est ouverte l'ultime période de rayonnement occidental et qu'a démarré une très longue période de prospérité : avec ses territoires magiques, les immenses ressources économiques générées, la puissance conférée, les constructions réalisées, le progrès exporté, le colonialisme représente une authentique oeuvre civilisatrice.

Le débat fait toujours rage. Mais l'heure des comptes semble bel et bien avoir sonné. Comment y est-on arrivé? Qui a colonisé qui, et pourquoi? Qui a fait quoi? Comment le système a pris fin? Quelles traces a-t-il laissées? Comment l'affronter aujourd'hui? Faut-il réparer? Peut-on réparer? Voici la grande histoire du colonialisme, depuis ses racines jusqu'à ses héritages. En Belgique comme en Afrique. Et sur tous les continents.

