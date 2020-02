Le passage de Charles VI sur le trône de France est catastrophique pour le pays. Déjà affecté par la guerre de Cent Ans, celui-ci dépend d'un homme sans caractère, violent et psychiquement dérangé.

L'homme de verre

Roi de France de 1380 à 1422

Roi de France de 1380 à 1422Monte sur le trône à l'âge de 12 ans, en pleine guerre de Cent AnsEpouse Isabelle de Bavière. Sa maladie entraîne la séparation du coupleCe n'est pas une mince affaire d'être le fils de Charles le Sage, ce roi cultivé et intelligent. Malheureusement, Charles VI de France ressemble plutôt à sa mère, Jeanne de Bourbon. De même que celle-ci sombre dans la dépression en 1373, son fils passera dans l'histoire sous le surnom de Charles le Fou. Au début de son règne, il est pourtant très apprécié, car sa politique est favorable à l'économie. Sa bonne réputation ne tarde toutefois pas à s'estomper. Suite à un attentat manqué contre l'un de ses proches en 1392, il est victime d'irrépressibles accès de fureur. Pendant une action de représailles, Charles perd les pédales et blesse ses propres chevaliers, dont son frère. Les incidents se succèdent. Le souverain ne reconnaît plus sa femme et ses enfants, court en hurlant comme un loup dans les couloirs du château et souffre de l'illusion de verre, il pense qu'il est fait de verre et craint de se briser, une affection qui touche de nombreux nobles de son temps. Il s'enveloppe dans des draps et se fait confectionner un costume de protection bardé de métal. Pendant ce temps, la France est livrée à elle-même et les forces étrangères en profitent.