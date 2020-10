Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce lundi: la puissance nucléaire.

Les 6 et 9 août 1945, en larguant les deux premières bombes atomiques de l'histoire sur des cibles militaires et civiles, les Etats-Unis mettent fin à la Seconde Guerre mondiale, remportent la course à l'armement nucléaire et démontrent à la planète qu'ils détiennent et maîtrisent un arsenal de destruction inouï et de dissuasion implacable. De quoi les pousser à améliorer et diversifier toutes leurs armes non conventionnelles. De quoi attiser l'appétit

d'autres pays, résolus à accéder également à cette puissance monstrueuse. Et de quoi déclencher l'opposition et la crainte auprès de la population mondiale. L'Amérique comprise.

Cette photo est extraite du hors-série de 200 pages du Vif/L'Express, Il était une fois l'Amérique. Des Amérindiens à Donald Trump, les photos qui racontent l'histoire des Etats-Unis.

