Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce dimanche: la guerre permanente.

Mosaïque de peuples accourus de partout, l'Amérique s'est longtemps bornée à jouer de son pouvoir d'attraction. Sa puissance augmentant, et celle de l'Europe - au coeur de laquelle les pays se déchirent dans plusieurs guerres - décroissant, elle est devenue centre du monde. On l'a appelée à la rescousse, on l'a attaquée, on l'a défiée. Au point qu'ellea endossé le rôle de maître et gendarme de la planète. Pour mieux la contrôler, pour en tirer de nouveaux profits, pour rayonner davantage, par représailles aussi, elle a alors déclenché ou attisé de nombreux conflits. Elle en a éteint aussi. Mais reste toujours en ordre de bataille.

