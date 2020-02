Un empereur qui nomme son cheval consul doit forcément être fou. Caligula est-il le monstre pervers, sadique, décrit par les écrivains romains et si souvent incarné comme tel dans les films et les séries télé? Ou bien la haute société de son époque l'a-t-elle "chargé" pour justifier sa mise à mort?

Empereur proxénète

Gaius Caesar Auguste Germanicus est empereur de Rome de 37 à 41

Gaius Caesar Auguste Germanicus est empereur de Rome de 37 à 41Il reçoit le surnom de Caligula (petite botte) parce que son père, le général Germanicus, en fait fabriquer expressément pour lui quand il l'emmène avec ses troupesConnu comme empereur proxénète, obsédé sexuel ayant entretenu des relations incestueuses avec ses trois soeurs, qui trouve un plaisir pervers dans la prostitution et le sexe non consentiSelon certains écrivains antiques, il est assassiné par la garde prétorienne dans une galerie souterraine lors d'une représentation théâtraleSénèque le traite de sadique, Suétone le décrit comme un monstre horrible et pervers, victime de phobies et d'hallucinations. Il jette des prisonniers aux fauves, aime assister aux séances de torture et fait exécuter les hommes dont il est jaloux. Il couche avec ses soeurs, porte des vêtements de femme, veut être élevé au rang de dieu et est obsédé par le pouvoir. Le terme de "folie impériale" est utilisé pour la première fois en 1894. Toutefois, ces "symptômes " peuvent aussi s'expliquer autrement : nommer son cheval Incitatus consul est un geste cynique destiné à humilier le Sénat, se faire vénérer comme dieu s'inscrit dans la ligne du culte impérial d'Auguste... L'image du dirigeant fou esquissée de manière posthume est peut-être une justification du Sénat pour son assassinat.