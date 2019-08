75 ans plus tard, le massacre de Sant'Anna est toujours impuni

Tôt le matin du 12 août 1944 les soldats d'une division de la SS d'infanterie mécanisée envahissent le village de montagne Sant'Anna di Stazzema en Toscane. Ils tuent des enfants, des femmes et des personnes âgées. Aujourd'hui, 75 plus tard, le crime est encore impuni et il le restera pour toujours.

© iStock