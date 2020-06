L'éternel recommencement

Les indépendances africaines sont venues à point, mais mal ou non préparées. Spécialement pour le Congo belge. Le vent des volontés de liberté qui souffle chaud et tempétueux depuis la Seconde Guerre mondiale (1945), et ensuite la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), la publication de Van Bilsen (1955) et l'accession à l'indépendance du Ghana (1957), ne pénètrent guère dans l'oreille de l'autorité coloniale. Cette surdité a conduit à l'échec de la décolonisation.