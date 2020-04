27 janvier

LE CAMP D'AUSCHWITZ, pratiquement anéanti, est libéré par les forces soviétiques.LE CAMP D'OHRDRUF, une annexe de Buchenwald, est libéré par l'armée américaine. Le général Dwight " Ike " Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, s'y entretient avec les quelques survivants.LES AMÉRICAINS LIBÈRENT LE CAMP DE BUCHENWALD. Le 16 avril, le général George Patton force le bourgmestre de Weimar à visiter le camp. Avec un millier d'autres " notables ", il doit gravir à pied la colline d'Ettersberg. On leur fait longer les crématoires, encore jonchés de restes humains à moitié calcinés. D'autres cadavres entassés en catafalques bordent les principales allées du camp. Des survivants gisent, apathiques, sur de rustiques couchettes en bois à l'intérieur des baraquements, avec la peau sur les os. "Sans un mot", confie Gisela Hemmann, " leurs regards nous suivent comme nous évoluons devant eux. Leurs yeux énormes sont si pleins d'opprobre et de désespoir."BERGEN-BELSEN EST LIBÉRÉ par l'armée britannique. 40 000 détenus y traînent encore tels des zombies. " Dans les baraques et toute l'enceinte du camp, le sol est tapissé d'une épaisse couche de cadavres, déjections, hardes en lambeaux et déchets en tous genres ", témoignent des soldats. "Les survivants ne montrent presque plus aucun signe de vie. Ils sont allongés là et nous fixent d'un oeil hagard, la plupart d'entre nous se contentant benoîtement d'affronter leurs regards." Les deux premières semaines suivant la libération, 14 000 survivants succomberont encore avant d'avoir quitté Bergen-Belsen.LES RUSSES bombardent Berlin. Disgrâce de Hermann Göring, mis aux arrêts sur ordre d'Hitler, à Berchtesgaden.LES AMÉRICAINS LIBÈRENT DACHAU. A l'extérieur du camp, dans les wagons béants d'un train de marchandises, ils trouvent plus de 2 000 cadavres décharnés. 3 000 de plus sont découverts dans le crématoire.SUICIDE D'ADOLF HITLER dans son bunker à Berlin. Le 7 mai, à Reims, le général Alfred Jodl signe la capitulation de l'Allemagne. Le même jour, Göring est capturé par les Américains. Himmler, en fuite, se donne la mort le 23 mai. 20 novembre. Ouverture du procès de Nuremberg. Douze hauts responsables nazis sont condamnés à mort et presque tous exécutés par pendaison. Mais une bonne partie des tortionnaires qui ont sévi dans les camps a réussi à s'échapper. Josef Mengele, entre autres, se réfugie en Amérique du Sud où il finit sa vie en 1979, noyé lors d'une baignade près de Sao Paulo, au Brésil... Quant à Adolf Eichmann, après avoir longtemps vécu en Argentine - au vu et au su de la CIA - il sera finalement kidnappé en 1960 par les services israéliens. Exfiltré en Israël, il est condamné à mort et exécuté à l'issue d'un retentissant procès tenu à partir d'avril 1961 à Jérusalem. Il sera lui aussi pendu, un mois après et quelques minutes avant minuit, le 31 mai 1962, dans la cour de la prison de Ramla, au sud de Tel-Aviv.Septante-cinq ans après les faits, le nombre exact des victimes de la Shoah reste sujet à controverse. On tend toutefois à s'accorder sur un bilan d'au moins six millions de Juifs plus quelque cinq millions d'autres "ennemis du peuple allemand".