18 février

STALINGRAD. Une semaine et demie après la débâcle nazie à Stalingrad, dans un discours au Palais des Sports de Berlin, Joseph Goebbels, l'un des dirigeants les plus puissants et influents du régime nazi. annonce la "guerre totale". Car le déferlement des troupes russes ouvre la voie, dit-il, aux "escouades juives de liquidation ". Mais, promet-il, "nous traiterons la menace juive en temps opportun, au besoin par une totale et radicale éradication..." et reprenant après une pause, comme s'il venait de faire un lapsus : "... désactivation". Cette distinction n'échappant certainement pas à son public, de tels propos sont accueillis par une ovation délirante.GHETTO DE VARSOVIE. Quelque 850 soldats de la Waffen-SS prennent d'assaut le ghetto alors en plein soulèvement. Face à la résistance désespérée des assiégés, il leur faudra jusqu'au 8 mai pour en venir à bout. Le 16 mai, le général SS Jürgen fait exploser la synagogue. Les Juifs ont 55 065 morts de plus à déplorer, mais leur martyre a un écho sans précédent.POGROM En Pologne occupée, un énième pogrom fait 42000 nouvelles victimes juives lors de la soi-disant "Fête de la moisson".