22 juin

OPÉRATION BARBAROSSA. Lors de l'invasion de la Russie, Hitler ordonne le recours au "traitement spécial " (Sonderbehandlung). En l'occurrence, des exécutions sommaires derrière les lignes de front de Lituanie, Lettonie, Ukraine, Russie blanche (Biélorussie) et autres. Les Einsatsgruppen SS ("groupes d'intervention "), les commandos de la mort, vont liquider sur le front de l'Est plus de 1,3 million de personnes au total. Des Juifs, pour la plupart, mais aussi des homosexuels, des Tziganes, des communistes et autres "éléments indésirables".HITLER RENONCE AU PLAN INITIAL - élaboré un an auparavant par Adolf Eichmann - qui prévoyait la déportation de tous les Juifs européens en Afrique, dans la colonie française de Madagascar, par exemple, ou en Sibérie, qui reste à conquérir. Il se décide à mettre en oeuvre la "solution finale". La date exacte reste une énigme, Hitler se gardant soigneusement d'y faire allusion par écrit pour éviter que les protestations ne nuisent à la poursuite du programme d'euthanasie en cours. Fin juin, à Berlin, Heinrich Himmler l'annonce au commandant Höss : " Le Führer veut appliquer la "solution finale à la question juive" et c'est à nous, SS, qu'il incombe d'exécuter son ordre. Auschwitz servira à cette fin. " Mais Himmler ne mentionnera pas ouvertement la solution finale avant le 4 octobre 1943, à Pozna?.C'EST À REINHARD HEYDRICH, alors bras droit de Himmler, que Hermann Göring confie l'organisation pratique de la mission. Tablant sur la rivalité entre les deux hommes forts de la SS, il y voit une chance de faire oublier ses propres fautes en tant que commandant de la Luftwaffe.COMME EN POLOGNE, l'obligation pour tout Juif âgé de 6 ans ou plus de s'identifier par le port ostensible de l'étoile jaune est étendue à tout le IIIe Reich. Les Juifs n'ont plus le droit de s'exiler volontairement. Minutieusement coordonnés par le commandant SS Adolf Eichmann, les convois de déportés prennent le chemin des camps d'extermination.LES EXÉCUTIONS COÛTENT CHER en munitions et usent les nerfs des bourreaux. Par conséquent, le Zyklon B est testé pour la première fois au camp d'Auschwitz. Le Zyklon B (B pour Blausäure, l'acide prussique, ou cyanhydrique) est un pesticide bon marché, utilisé depuis longtemps contre les poux et autres parasites. Cinq kilos de Zyklon B suffisaient pour gazer 1500 prisonniers.DE NOUVEAUX CAMPS DE LA MORT se dressent l'un après l'autre, dont Majdanek (Pologne) et Theresienstadt aux alentours de Prague (Tchéquie). En Ukraine, les pogroms sont toujours perpétrés à bien plus grande échelle. 23 000 Juifs ukrainiens sont massacrés à Kamianets-Podilskyï, près de 34 000 à Babi Yar près de Kiev et 35 000 à Odessa. Tout cet automne, les scènes de ce genre se multiplient un peu partout.