Vera Jourová: "Nous assistons à une course aux armes digitales"

Tchèque, 54 ans, Vera Jourová est l'actuelle commissaire européenne à la Justice, aux Consommateurs et à l'Egalité des genres. Ancienne ministre du Développement régional dans son pays, elle est diplômée en théorie de la culture et en droit et sciences juridiques. En politique, elle a adhéré d'abord au Parti social-démocrate, ensuite au Parti démocrate européen, puis à l'Action des citoyens mécontents (ANO 2011) qui siège au Parlement européen dans le groupe libéral.

...