Utrecht : une lettre retrouvée par les enquêteurs accrédite la piste terroriste

Dans un communiqué commun, le parquet et la police locale ont précisé n'avoir à ce stade établi "aucun lien" préalable entre ce suspect d'origine turque et les victimes de la tuerie du tramway, qui a fait trois morts et cinq blessés lundi matin.

Une arme à feu a par ailleurs été découverte dans un maison d'Utrecht lundi soir par la police pendant la garde à vue du principal suspect tandis que plusieurs maisons et endroits de la ville étaient perquisitionnés.

Deux hommes de 23 et 27 ans étaient également détenus par la police aux côtés du principal suspect et les enquêteurs cherchaient à établir le rôle des deux individus dans la fusillade.