Mardi, le Parlement européen se prononcera sur la nomination d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Qui est le ministre allemand de la Défense ? Comment est-elle devenue candidate ? Et pourquoi est-il loin d'être certain qu'elle obtiendra le feu vert à Strasbourg ?

Elle est là, et bien là. Ursula von der Leyen vient de prendre place sur scène, devant les membres réunis du Parti populaire européen (PPE) à Strasbourg. Elle arbore un blazer rose et un sourire triomphant. Dans son discours elle passe facilement au français pour parler de son enfance à Bruxelles et de son père, qui travaillait à l'époque pour la Commission, avant de passer à l'anglais pour évoquer l'époque où elle vivait avec son mari en Californie.

...