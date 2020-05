François Guissard s'est lancé dans une aventure professionnelle auprès d'Amazon Barcelone après un périple de quelques mois en Australie. Après ces quelques premiers jours de travail, il se retrouve confiné au coeur de Barcelone. Le jeune Belge souhaiterait rentrer au plat pays, mais aucun vol de rapatriement n'est disponible. Entretien.

L'aventure commence le 9 mars pour le Belge expatrié à Barcelone. 5 jours plus tard, le 13 mars, l'Espagne décide d'un confinement strict de sa population. Le télétravail devient la norme et François Guissard se replie dans la chambre de sa collocation pour assurer le travail quotidien.

...

L'aventure commence le 9 mars pour le Belge expatrié à Barcelone. 5 jours plus tard, le 13 mars, l'Espagne décide d'un confinement strict de sa population. Le télétravail devient la norme et François Guissard se replie dans la chambre de sa collocation pour assurer le travail quotidien. Levif.be : Comment êtes-vous arrivé à Amazon Barcelone ? François Guissard : J'ai postulé au mois d'aout chez Amazon sans vraiment y croire. Comme je n'avais pas de nouvelles, j'ai décidé de partir pendant un an en Australie. Amazon m'a contacté mi-janvier afin de me proposer une nouvelle aventure dans leurs bureaux barcelonais et j'ai foncé. Il y a deux sites Amazon à Barcelone, je travaille dans celui près de l'aéroport où il y a le lieu de stockage. Mon bureau se situe dans l'open space à l'étage qui accueille 200 à 300 employés, dont beaucoup d'expatriés. Quelles sont vos tâches au sein de l'entreprise ?Je suis traducteur espagnol anglais vers le français. Ma tâche principale consiste à implémenter les nouveaux produits sur le marché francophone. Plus concrètement, je traduis les descriptions des produits. Comment se déroule une journée de travail type ?J'ai travaillé le lundi 9 mars, c'est-à-dire 5 jours avant le confinement. Le 13 mars, le confinement a été annoncé en Espagne. Dès lors, Amazon a décidé de favoriser le télétravail pour les personnes qui le peuvent et a fourni à tous les employés le matériel nécessaire pour télétravailler. En ce qui me concerne, j'ai reçu un ordinateur, un deuxième écran et deux claviers - un azerty et un qwerty. Le télétravail affecte-t-il votre travail ?Le confinement n'affecte pas mon travail. Les tâches sont les mêmes. Tant que j'ai Internet et un ordinateur. Au niveau de l'horaire, j'ai un contrat de 40 heures par semaine. L'entreprise se montre très flexible. Pour le moment, je commence à travailler vers 7h30 et m'arrête vers 16h30. J'organise mon temps comme je le veux. L'entreprise a-t-elle mis en place quelque chose pour les expatriés ?Comme l'entreprise compte beaucoup d'expatriés, elle nous a conseillé de rentrer dans nos pays respectifs. Cependant, les frontières ont vite été fermées et je suis pour le moment en attente de la réouverture des frontières. Mais la date est encore inconnue. Je n'ai plus vu ma famille depuis le mois de février. J'aimerais rentrer pour voir mes proches. L'Espagne en est à la première phase de son déconfinement. La mobilité de ville en ville à l'intérieur du pays a été annoncée pour septembre, mais rien n'est annoncé pour l'ouverture des frontières. J'aurais voulu rentrer en Belgique, mais les vols réservés pour les dates importantes ont été annulés les uns après les autres. Aucune liaison Barcelone-Belgique n'est assurée. Peut-être à Madrid, mais on ne peut pas encore bouger de ville en ville. Avez-vous pris contact avec le service diplomatique ?J'ai effectivement pris contact avec le service diplomatique, il n'y a plus aucun vol de rapatriement prévu depuis Barcelone.Avez-vous cherché d'autres alternatives ?J'ai essayé de regarder après une location de voiture ou un service de transport comme BlaBlaCar, mais c'est impossible. Même chose du côté des bus qui circulent dans Barcelone, mais qui ne quittent pas la ville. Idem pour les trains. Je pourrais envisager de prendre un vol pour aller vers une autre destination et regarder s'il n'y a pas un autre vol possible vers la Belgique. Mais je ne sais même pas si je suis en droit de le faire.Quand les bureaux vont-ils rouvrir ?Les retours au bureau ne se feront pas avant le 2 octobre et il s'agira d'une réouverture progressive. On nous a annoncé qu'il y aurait des étapes, mais nous n'avons reçu encore aucune communication à ce sujet. Amazon souhaite qu'aucun risque ne soit pris par rapport aux employés et nous conseille d'éviter les transports. Barcelone est une ville dont les loyers peuvent être élevés. Tenez-vous bon ?La location de ma chambre au sein de l'appartement que je partage s'élève à 650 euros. Je payerai moins cher pour un appartement seul en Belgique ou en restant chez mes parents où je n'aurai pas à acheter de nouveaux meubles. Sinon, je rentre dans mes frais. J'ai un bon package. Comment se passent la colocation et le télétravail ? Je vis dans une colocation avec un Français et deux Argentins qui télétravaillent également, le Français pour une entreprise de B2B dans l'informatique et les deux Argentins sont Graphic designers. Nous avons de la chance d'avoir des chambres assez grandes pour pouvoir y installer chacun un substitut de bureau. Nous avons également aménagé une pièce qu'on appelle la galerie, avec une grande table afin de travailler ensemble dans une pièce, et avoir des contacts humains. On ne se connaissait pas du tout et on s'entend tous bien. Vous pouvez sortir modérément depuis quelques jours, que faites-vous ?On a le droit de sortir de six à dix heures et de vingt à vingt-trois heures. On en profite pour courir avec 4-5 mètres de distance avec mes colocataires. Comme on ne peut pas être à l'arrêt sous peine d'avoir une amende par la police, on s'étire souvent. Cela nous permet de profiter de quelques bouffées d'air. On participe au challenge "Run for Heroes" qui consiste à verser 5 euros à une association - ici, la Croix-Rouge - et de taguer 5 autres personnes. Cela fait du bien à notre corps et c'est un bel élan de solidarité.