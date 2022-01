Un curé italien qui abusait du tocsin, à raison de 200 fois par jour, s'est fait sonner les cloches par les autorités toscanes qui lui ont infligé une amende et l'ont enjoint de moins tirer sur la corde.

Don Leonardo Guerri, prêtre de l'église Sainte-Marie à Coverciano, aux portes de Florence, était en conflit depuis plusieurs années avec ses voisins qui lui reprochaient de sonner les cloches à 200 reprises entre 08H00 et 21H00, rapporte vendredi Il Corriere Fiorentino.

Après l'échec d'une longue conciliation, quatre années de procédure judiciaire, de pétitions et de relevés audiométriques, l'Agence régionale pour la protection environnementale de la Toscane (Arpat) a décidé de sévir en lui dressant une amende de 2.000 euros. L'ecclésiastique pourra continuer de faire sonner ses cloches, mais uniquement pour l'appel des fidèles à la messe et à la prière.

Contacté par l'AFP, le curé n'a pas souhaité s'exprimer.

Devant la multiplication des querelles de clocher dans la campagne toscane, le cardinal Giuseppe Betori, archevêque de Florence, avait envoyé à ses paroisses il y a quelques années une directive destinée à limiter les nuisances sonores.

Il demandait aux prêtres "d'éviter de mettre à rude épreuve le sentiment de dévotion chrétienne" des riverains alors que l'Eglise italienne subit déjà la crise des vocations sacerdotales, le vieillissement des populations rurales et la désaffection des jeunes générations.

