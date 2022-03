Une femelle rhinocéros blanc née en Angleterre a été nommée "Queenie" pour marquer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui célèbre cette année ses 70 ans de règne.

"Tous les rhinocéros sont nommés d'après des personnalités spéciales et je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que 2022 sera toujours spécial avec le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, a indiqué samedi le directeur du parc animalier de Cotswold, dans le sud de l'Angleterre, où est né l'animal. "Je trouvais que c'était un peu présomptueux d'appeler notre nouveau-né 'Elizabeth' donc je l'ai baptisée 'Queenie' à la place", a-t-il ajouté. "Queen" signifie "reine" en anglais.

Quatre jours de festivités sont prévus pour le jubilé de la reine du 2 (jour de son couronnement en 1953) au 5 juin, avec défilé militaire, grand concert et des milliers de déjeuners populaires. Elizabeth II, qui aura 96 ans le mois prochain, a la santé fragile depuis plusieurs mois et a attrapé le Covid il y a trois semaines. Vendredi, elle a annoncé qu'elle ne participerait pas à une cérémonie du Commonwealth à Londres, qui devait marquer sa première grande sortie depuis des mois.

La petite femelle rhinocéros Queenie rejoint ainsi un plat à base de poulet, un gâteau, des navires, des trains et de nombreux bâtiments nommés en l'honneur de la souveraine.

En 2018, le zoo de Blackpool (côte ouest de l'Angleterre) avait annoncé baptiser "Louis" un petit chameau, du nom de l'arrière-petit-fils de la reine, fils du prince William et son épouse Kate, né le même jour.

