Trains de nuit: les destinations faciles d'accès

Nous le savons tous, les gens se préoccupent de plus en plus du climat et des alternatives possibles pour l'améliorer. Alors que l'avion et la voiture sont connus pour être très polluants, le train, lui, permet de réaliser des économies d'énergie.

En Belgique, 97% des émissions de CO2 liées au transport sont dues au trafic routier. Le trafic ferroviaire, lui, est responsable de seulement 1,2% de ces émissions. Si vous aimez voyager sans perdre de temps et en évitant de trop polluer, les trains nocturnes sont pratiques et nettement plus écologiques qu'un trajet en voiture. Avec des couchettes sur lesquelles il peut dormir, le voyageur ne verra pas le temps passer. Des destinations facilement accessibles Vous n'avez que quelques jours de vacances et vous ne savez pas où partir? Ce n'est pas toujours évident de choisir une destination ni de trouver le meilleur moyen d'y accéder. Le Vif a décidé de vous faciliter la tâche en regroupant sur une carte interactive les trajets des trains de nuits partants de Bruxelles et des villes environnantes. Vienne, Briançon, Moscou, Francfort, Budapest... : vous pourrez visualiser plus facilement les destinations directement accessibles en train de nuit. Auteure: Margaux Glamocic