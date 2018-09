Theresa May répond à l'UE : "Il n'est pas acceptable que nos propositions soient rejetées sans une explication correcte"

"A ce stade des négociations, il n'est pas acceptable que nos propositions soient rejetées par l'Union européenne sans une explication correcte ni une contre-proposition", a-t-elle déclaré, au lendemain d'un sommet informel à Salzbourg lors duquel les dirigeants européens l'ont appelée à revoir sa copie sur le Brexit.

"Tout au long du processus, j'ai fait preuve de respect envers l'Union européenne. Le Royaume-Uni attend la même chose en retour. Une bonne relation à l'issue des discussions en dépend", a-t-elle mis en garde.

Jeudi, les 27 dirigeants européens ont salué des évolutions "positives" du Royaume-Uni et une meilleure "atmosphère" dans la préparation du divorce, prévu fin mars 2019, mais ils lui ont surtout demandé d'améliorer ses propositions.

Si Londres et Bruxelles ont trouvé des compromis sur la plupart des contentieux liés au divorce, notamment sur son règlement financier, ils continuent de buter sur le cadre de leur future relation économique ainsi que sur le sort de la frontière irlandaise.

En ce qui concerne ce dernier point, les deux parties sont d'accord pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais Londres conteste les termes du "filet de sécurité" ("backstop") demandé par l'UE pour garantir ce résultat.

