Des centaines de vols ont été annulés ce week-end au Royaume-Uni en prévision de l'arrivée de la tempête Dennis, affectant ainsi des dizaines de milliers de passagers des compagnies Easyjet et British Airways. Les météorologues s'attendent également à de nouvelles inondations en raison des abondantes chutes de pluies annoncées. La tempête pourrait également causer des problèmes sur le rail, les routes et affecter l'approvisionnement en électricité.

La tempête Ciara avait occasionné d'importants dégâts la semaine dernière dans le pays et les météorologues estiment que Dennis pourrait se révéler encore plus dangereux. Il pourrait en effet tomber en un ou deux jours autant de pluie qu'en un mois sur certaines régions alors que les sols sont gorgés d'eau.

Dennis va se renforcer au cours des prochaines heures et souffler jusqu'à dimanche soir, préviennent les météorologues. Le Pays de Galles ainsi que le nord et le sud-ouest de l'Angleterre seront particulièrement affectés par la tempête.

