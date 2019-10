Seconde résidence : où acheter ? La France, le bel assortiment

La douce France offre l'embarras du choix aux seconds résidents en matière de destinations. Jean-François Van Den Dorp, de l'agence spécialisée The Best 4 You, installée à Waterloo et surtout active sur le segment du neuf, en épingle trois en particulier. A commencer par les Alpes.

Le Crotoy, en Baie de Somme (Côte d'Opale) : la région connaît une forte poussée de l'immobilier depuis trois ans. © FRÉDÉRIQUE MASQUELIER

" La proximité et la qualité des infrastructures des montagnes françaises attirent les Belges depuis toujours ", explique le courtier. " Le marché tend vers le luxe car la demande, tant acquisitive que locative, jouit d'un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne. " La plupart des biens disponibles s'inscrivent dans une résidence de tourisme, une formule qui présente des avantages fiscaux non négligeables. " Pour un appartement deux chambres, il faut compter 350 000 à 375 000 euros dans les stations classiques et de l'ordre de 10 000 à 17 000 euros/m2 pour les plus huppées comme Courchevel ou Méribel. "

