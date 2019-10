Après la crise de 2008, la Grèce a vu le prix de son immobilier résidentiel perdre plus de 45 % de sa valeur. " Depuis trois ans, le marché se reprend, mais sans rattraper son niveau d'avant-crise ", tempère Victor Camhis, de l'agence spécialisée My Greek Villa (Louvain-la-Neuve), qui refuse d'évoquer une brique bradée.

Quoique encore timides sur le marché grec, les Belges ciblent en priorité la Crète. " Elle séduit un acquéreur sur deux pour son climat chaud et ensoleillé toute l'année, son infrastructure et les nombreux vols directs qui la desservent ", pointe Victor Camhis. Les Cyclades (Mykonos, Santorin, Paros, Kea...) arrivent aussi en pole position, de même que les îles de Corfou, Kos, Leucade, Rhodes, etc. " Les Belges achètent aussi dans le Péloponnèse, dont ils apprécient la facilité d'accès, les montagnes et... les petits prix ", ajoute-t-il.

