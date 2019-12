Qui sont les 28 personnalités les plus puissantes en Europe ?

Le site Politico a établi la liste des 28 personnalités les plus influentes d'Europe et les a réparties en trois catégories: les rêveurs, les faiseurs et les perturbateurs. Elle cache aussi quelques noms surprises, bien que, toujours selon le site, un homme se place au-dessus des autres: Emmanuel Macron.