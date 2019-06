Face au grand favori Boris Johnson, souvent jugé imprévisible, Jeremy Hunt se présente comme l'option rassurante. Mais le ministre des Affaires étrangères souffre d'une image un peu lisse et d'une réputation de girouette après avoir changé d'avis sur le Brexit. Portrait.

Jeremy Hunt (52 ans), actuel ministre des Affaires étrangères, est le dernier rempart qui se dresse entre Boris Johnson, grand favori, et Downing Street. Lors des différents tours pour éliminer les candidats à la succession de Theresa May, il est toujours arrivé en deuxième position. Chaque fois derrière Boris Johnson, face à qui il veut incarner l'alternative "sérieuse" en mettant en avant ses succès d'entrepreneur et sa longue carrière politique. Ministre depuis 10 ans, il se présente comme quelqu'un de fonceur et de compéten...