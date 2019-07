Carola Rackete, la jeune capitaine du Sea-Watch, a été arrêtée après avoir accosté de force à Lampedusa pour débarquer les migrants qu'elle avait secourus. Qui est cette héroïne courageuse pour les uns et délinquante pour les autres ? Portrait.

De longues dreadlocks retenues en queue de cheval et un regard décidé. Carola Rackete est née il y a 31 ans à Kiel, au bord de la Baltique dans le nord de l'Allemagne. Cela fait huit ans qu'elle vogue sur les mers et océans à travers le globe. Mais si le monde l'a découverte en débardeur sous le soleil méditerranéen, sa spécialité est en réalité le froid et la recherche polaire, en Arctique et en Antarctique.

