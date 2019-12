Plus d'un internaute européen sur deux accepte, sans les lire, les conditions d'utilisation des sites qu'il consulte. Depuis l'instauration du règlement général sur la protection des données (RGPD), le nombre de plaintes n'augmente que de manière marginale, rapporte Le Soir.

Le RGPD, le règlement général sur la protection des données, instauré en mai 2018, est censé permettre au consommateur de reprendre la main sur sa vie privée en ligne. Pourtant, depuis qu'il est en vigueur, peu de plaintes d'internautes sont enregistrées. La majorité des internautes cliquent de façon automatique sur les boutons "j'accepte" des sites qu'ils visitent. Peu savent ou essaie de savoir ce que le règlement en question comporte, rapporte Le Soir. Paresseux ou pressé, l'internaute ne semble pas vouloir s'informer et encore moins agir pour reprendre la main sur ses données privées alors qu'il semble bien conscient de l'importance et de la valeur de leurs données.

Une enquête menée l'an dernier par Axios-Survey Monkey rapportait que 56 % des internautes européens acceptaient les conditions d'utilisation des sites sans réfléchir, seuls 13 % déclarent les lire "toujours". Selon le Dr Pierre-Nicolas Schwab, expert en "Big Data" interrogé par Le Soir, "le design des sites Web est conçu de manière à orienter le comportement de l'internaute vers le consentement. Boutons d'acceptation plus gros, mieux placés, plus colorés, politiques de confidentialité kilométriques... toutes les stratégies sont bonnes pour éviter que l'utilisateur ne s'interroge de trop".

En Europe, le nombre de plaintes depuis la mise en place du RGPD a augmenté de façon marginale. La croissance est presque ridicule. IntoTheMinds a dénombré les plaintes déposées dans les 29 autorités de protection des données mises en place dans les 28 pays européens. Au total 21 pays ont accepté de jouer la carte de la transparence. En moyenne, il y a 1.899 plaintes par pays. Le Royaume-Uni affiche le score le plus élevé. En Belgique, on dénombre 195 plaintes. Le taux moyen européen de 2,99 pour 10.000 habitants. "Le problème est simple", résume Pierre-Nicolas Schwab au Soir. "Comme les sites sont conçus pour provoquer le consentement, que les gens consentent sans trop réfléchir et que personne ne se plaint, à la fin, rien ne change."

Côté entreprises, le cabinet d'études OnePoll et le spécialiste en matière de cybersécurité, Check Point Software, livrent un bilan en demi-teinte. Selon leur rapport, publié en novembre dernier, 60 % des entreprises européennes (sur un échantillon de 1.000) déclarent avoir "adopté toutes les mesures nécessaires", y décelant même des effets bénéfiques sur la confiance des consommateurs (75 %). 40 % estiment donc ne pas s'y être conformées.