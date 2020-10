Cinq nouvelles personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après la décapitation d'un professeur d'histoire près d'un collège de la banlieue ouest de Paris, portant à neuf le nombre total de personnes en garde à vue, a-t-on appris de source judiciaire.

Parmi les cinq nouvelles personnes, figurent deux parents d'élève - un homme et son épouse - du collège de Conflans-Sainte-Honorine, où travaillait la victime. Ces personnes avaient eu un différend avec l'enseignant sur les caricatures de Mahomet que l'enseignant avait montrées en classe.

Trois personnes de l'entourage non familial de l'assaillant ont par ailleurs été interpellées.

Quatre autres personnes, dont un mineur, issues de l'entourage familial du suspect, avaient été arrêtées auparavant à Evreux (nord-ouest).

L'identité de l'assaillant, sur lequel avait été trouvée une pièce d'identité, a par ailleurs été confirmée par les enquêteurs, selon la source judiciaire. Il s'agit d'un jeune Russe tchétchène de 18 ans né à Moscou.

Il était connu pour des antécédents de droit commun, mais disposait d'un casier vierge, et n'était pas connu pour sa radicalisation.

Cette attaque d'une violence inouïe intervient trois semaines après une attaque près des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, cible des jihadistes depuis leur publication des caricatures de Mahomet.

Le professeur d'histoire a été tué sur la voie publique non loin de son collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne.

Il avait montré récemment à ses élèves des dessins faisant la satire de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression, selon une source policière.

Le parquet national antiterroriste a annoncé à l'AFP s'être immédiatement saisi de l'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Le président Emmanuel Macron s'est rendu dans la soirée sur les lieux de l'attaque.

Après avoir rencontré le personnel du collège, M. Macron a appelé "la nation toute entière" à s'unir aux côtés des enseignants pour "les protéger et les défendre". "Toutes et tous nous feront bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas", a-t-il dit, visiblement ému.

Pièce d'identité trouvée

L'agresseur a crié "Allah Akbar" avant d'être abattu par les forces de l'ordre.

Selon une source judiciaire, une pièce d'identité a été retrouvée sur l'assaillant indiquant qu'il est né en 2002 à Moscou. Mais les enquêteurs attendent une identification formelle.

Les enquêteurs s'intéressent à un message posté sur Twitter par un compte désormais fermé et qui montre notamment une photo de la tête de la victime. Ils cherchent à savoir si elle a été postée par l'agresseur ou une autre personne.

Sous cette photo, un message menace Emmanuel Macron, "le dirigeant des infidèles", et son auteur assure vouloir venger celui "qui a osé rabaisser Muhammad" (nom du prophète Mahomet en anglais).

Les policiers de la brigade anticriminalité de Conflans-Saint-Honorine, à environ 50 km au nord-ouest de Paris, ont été appelés vers 17H00 (15H00 GMT) pour un individu suspect, rôdant autour d'un établissement scolaire, selon la police.

Sur place, les policiers ont découvert la victime, et à 200 mètres de là, sur la commune d'Eragny, ils ont tenté d'interpeller un homme qui les menaçait avec une arme blanche et ont fait feu, le blessant grièvement, avant qu'il ne succombe à ses blessures.

L'incompréhension dominait vendredi chez les riverains rencontrés par l'AFP dans ce quartier pavillonnaire, qu'ils décrivent comme calme et sans histoire. "Il ne passe jamais rien ici", lance, interloqué, Mohand Amara, un habitant de 45 ans sorti, comme d'habitude, promener son chien, le long de l'enceinte du collège.

Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, la première association de parents d'élèves, dit avoir reçu un signalement il y a une semaine qui faisait état "d'un père extrêmement énervé" après la publication en classe d'une caricature de Mahomet.

Auparavant, l'enseignant aurait, selon M. Arenas, "invité les élèves musulmans à sortir de la classe" avant de montrer une caricature du prophète accroupi avec une étoile dessiné sur ses fesses et l'inscription "une étoile est née".

Selon le père d'un élève qui se trouvait dans cette classe de 4ème et qui a compris la volonté du professeur de ne pas choquer certains enfants, la séquence a suscité une vive polémique auprès d'autres parents.

"Saluer la mémoire"

L'attentat a soulevé une vague d'indignation dans la classe politique. A l'Assemblée nationale, les députés se sont levés pour "saluer la mémoire" du professeur et dénoncer un "abominable attentat".

Cette attaque est survenue trois semaines jour pour jour après l'attentat au hachoir perpétré par un jeune Pakistanais de 25 ans devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui a fait deux blessés graves.

L'auteur de cet attentat islamiste a déclaré aux enquêteurs avoir agi en réaction à la republication par Charlie Hebdo début septembre des caricatures de Mahomet, qui avaient fait de l'hebdomadaire satirique une cible des jihadistes.

Charlie Hebdo a de nouveau publié ces caricatures le 1er septembre à l'ouverture du procès des attentats de Paris en janvier 2015, qui se tient jusqu'au 10 novembre. Au total 12 personnes dont des journalistes et caricaturistes de l'hebdomadaire avaient été tués le 7 janvier 2015 dans l'attaque du journal.

L'hebdomadaire a exprimé sur Twitter "son sentiment d'horreur et de révolte après qu'un enseignant dans l'exercice de son métier a été assassiné par un fanatique religieux".

Charlie Hebdo fait part de son sentiment d’horreur et de révolte après qu’un enseignant dans l’exercice de son métier a été assassiné par un fanatique religieux. Nous exprimons notre plus vif soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous les enseignants. — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 16, 2020

Depuis la vague d'attentats jihadistes sans précédent amorcée en 2015 en France et qui a fait 258 morts, plusieurs ont été perpétrés à l'arme blanche, notamment à la préfecture de police de Paris en octobre 2019 ou à Romans-sur-Isère (centre-est) en avril.

