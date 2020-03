Des personnes déjà verbalisées pour non-respect des règles du confinement ont été placées en garde à vue pour "mise en danger de la vie d'autrui", dans les départements du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis et en région lyonnaise, a appris l'AFP vendredi de sources policières.

Un homme a été placé en garde à vue à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais pour "mise en danger d'autrui par violation délibérée des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires sur la santé", a indiqué une source policière confirmant une information du Parisien. L'homme faisait partie d'un groupe de cinq buvant de l'alcool sur la voie publique. Il avait déjà été verbalisé pour ne pas avoir d'attestation de déplacement. Les quatre autres ont pris la fuite.

La Seine Saint-Denis comptabilisait quant à elle vendredi matin sept gardes à vue pour "mise en danger de la vie d'autrui", a indiqué le parquet de Bobigny. Quatre personnes ont été interpellées jeudi pour ce motif, a précisé le parquet. Deux ont écopé d'un "rappel à la loi", les deux autres se trouvaient toujours en garde à vue, a-t-il ajouté.

Vendredi, trois autres personnes ont été placées en garde à vue. Là encore, avant d'être interpellés, les contrevenants avaient déjà été verbalisés "à plusieurs reprises", selon une autre source policière.

Au total, une "quinzaine" de personnes ont été placées en garde à vue en Seine-Saint-Denis pour des incidents lors des contrôles sur les motifs de déplacement, a indiqué cette source policière. Certains pour "outrage", d'autres pour "rébellion" ou "violences" sur policiers, a-t-elle dit.

Quatre personnes ont été interpellées à Lyon et les communes voisines de Villeurbanne et de Rillieux-la-Pape, trois après plusieurs verbalisations et face à une "volonté manifeste de refuser tout confinement", indique la police.

Le quatrième, âgé de 19 ans, avait déjà été verbalisé et circulait en plus sans permis de conduire dans le centre de Lyon. Lors de son audition, il a fait preuve d'un "total mépris envers les consignes gouvernementales relatives au confinement". Il devait être présenté au parquet pour notification d'un procès futur et placement sous contrôle judiciaire.

L'infraction de "mise en danger de la vie d'autrui" est passible d'un an de prison et 15.000 euros d'amende.

Un homme a été placé en garde à vue à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais pour "mise en danger d'autrui par violation délibérée des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires sur la santé", a indiqué une source policière confirmant une information du Parisien. L'homme faisait partie d'un groupe de cinq buvant de l'alcool sur la voie publique. Il avait déjà été verbalisé pour ne pas avoir d'attestation de déplacement. Les quatre autres ont pris la fuite. La Seine Saint-Denis comptabilisait quant à elle vendredi matin sept gardes à vue pour "mise en danger de la vie d'autrui", a indiqué le parquet de Bobigny. Quatre personnes ont été interpellées jeudi pour ce motif, a précisé le parquet. Deux ont écopé d'un "rappel à la loi", les deux autres se trouvaient toujours en garde à vue, a-t-il ajouté. Vendredi, trois autres personnes ont été placées en garde à vue. Là encore, avant d'être interpellés, les contrevenants avaient déjà été verbalisés "à plusieurs reprises", selon une autre source policière. Au total, une "quinzaine" de personnes ont été placées en garde à vue en Seine-Saint-Denis pour des incidents lors des contrôles sur les motifs de déplacement, a indiqué cette source policière. Certains pour "outrage", d'autres pour "rébellion" ou "violences" sur policiers, a-t-elle dit. Quatre personnes ont été interpellées à Lyon et les communes voisines de Villeurbanne et de Rillieux-la-Pape, trois après plusieurs verbalisations et face à une "volonté manifeste de refuser tout confinement", indique la police. Le quatrième, âgé de 19 ans, avait déjà été verbalisé et circulait en plus sans permis de conduire dans le centre de Lyon. Lors de son audition, il a fait preuve d'un "total mépris envers les consignes gouvernementales relatives au confinement". Il devait être présenté au parquet pour notification d'un procès futur et placement sous contrôle judiciaire. L'infraction de "mise en danger de la vie d'autrui" est passible d'un an de prison et 15.000 euros d'amende.