Pour lutter contre son taux élevé de divorce, le Danemark durcit sa législation

Le Danemark est l'un des pays d'Europe avec le plus haut taux de divorce. En 2018, 15.000 divorces ont été enregistrés. Le gouvernement a adopté des lois dans le but de rendre cette procédure plus difficile, tout en veillant à ce que les conséquences soient moins douloureuses pour les personnes concernées.

© iStock