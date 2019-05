Petits et grands blessés politiques au sommet européen de Bruxelles

D'Angela Merkel à Alexis Tsipras en passant par Theresa May, le sommet des dirigeants de l'UE mardi soir à Bruxelles réunira de petits et de grands blessés politiques. Tombés au front des élections européennes, il est clair que certains n'afficheront plus autant de panache. Le point en images.

© Reuters

Theresa May La Première ministre britannique a jeté l'éponge vendredi au lendemain des élections dans son pays, vaincue par l'interminable saga du Brexit qu'elle a échoué à mettre en oeuvre. Ce sommet sera son dernier puisqu'elle quittera le pouvoir le 7 juin. Theresa May © AFP Angela Merkel Le gouvernement de la chancelière sort éreinté des européennes. Les partis de sa coalition ont tous enregistré un plus bas historique. Au point que la question de la survie du gouvernement à moyen terme est posée. Angela Merkel. © Belga Alexis Tsipras Le Premier ministre grec, à la tête de l'un des rares gouvernements de gauche en Europe, a subi un revers cuisant aux européennes. Il tente un coup de poker à haut risque en convoquant des législatives anticipées. © AFP Charles Michel Chef d'un gouvernement démissionnaire depuis décembre, le Premier ministre belge sort affaibli du scrutin. Son parti (MR, libéral francophone), conserve la 2e place en Wallonie derrière le PS mais il est en perte de vitesse. A la Chambre, au niveau fédéral, il perd six sièges et un au Parlement européen. Charles Michel. © Belga Emmanuel Macron Le président français a perdu son pari de battre la cheffe de l'extrême droite Marine Le Pen même si l'écart entre la liste du parti du président et celle du Rassemblement national n'est que de 0,9 point. . © Getty Images Sebastian Kurz Le chancelier conservateur autrichien a été renversé lundi par le Parlement, dix jours après le scandale de l'Ibizagate qui a fait voler en éclats sa coalition avec l'extrême droite. Ecarté du pouvoir, il sera absent du sommet Sebastian Kurz © Reuters