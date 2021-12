Le Premier ministre Mark Rutte vient de présenter le projet du nouveau gouvernement hollandais. Parmi les nouvelles mesures: le balisage de la construction de deux nouvelles centrales nucléaires.

Les Pays-Bas ont conclu un accord de coalition cette semaine après de longues négociations gouvernementales. A sa tête, le Premier ministre Mark Rutte qui effectue son quatrième mandat.

Quatre partis, le centre droit VVD du Premier ministre sortant, le centre-gauche D66, le centre-droit CDA et les conservateurs Christen Unie font partie du nouveau gouvernement qui a présenté l'accord de coalition ce mercredi.

Le nouveau gouvernement préparera notamment la construction de deux nouvelles centrales nucléaires. La centrale nucléaire de Borssele, située à une quinzaine de kilomètres de la frontière belge, restera également ouverte plus longtemps. On ne sait pas encore où seront situées les nouvelles centrales nucléaires.

Objectifs climatiques

Les nouvelles centrales nucléaires devraient aider les Pays-Bas à atteindre leurs objectifs climatiques. Il rendra également les Pays-Bas moins dépendants de l'importation de gaz étranger.

