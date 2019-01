Pays-Bas: le "chaos total" sur une plage causé par un feu de joie devenu incontrôlable

Les feux de joie sur les plages de Scheveningen et Duindorp, près de La Haye, sont devenus incontrôlables durant la nuit du Nouvel An à cause de bûchers bien plus hauts qu'autorisés, à en croire mardi après-midi les informations diffusées par le service public néerlandais NOS.