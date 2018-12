Nice-Matin, L'Avenir: le même flou

Selon les bruits qui courent, Stéphane Moreau aurait un rendez-vous la semaine prochaine à Nice, dans le bureau du maire de la Cité des Anges : Christian Estrosi (Les Républicains). De quoi discuteront-ils ? Sans doute du groupe de presse Nice-Matin dont Nethys détient 34 % des parts, le reste appartenant aux salariés-coopérateurs. Le pacte d'actionnaires enregistré au tribunal de commerce de Nice prévoit que le groupe liégeois devienne majoritaire (51%) dans Nice-Matin d'ici le 31 décembre 2018. Or le conseil d'administration de Nethys, sous la pression de ses actionnaires publics liégeois et du gouvernement wallon, a voté le principe d'un retrait de Nethys de la presse du Sud. Le tout est de savoir quand et à quelles conditions. Et surtout pour vendre à qui. Où l'on revoit poindre le bout du nez de Bernard Tapie, actionnaire principal du groupe La Provence, qui avait déjà tenté par le passé de s'emparer de Nice-Matin.

