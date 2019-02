Nemmouche, Fourniret, Tueurs du Brabant... l'ADN, la reine des preuves ?

On l'a encore vu au procès Nemmouche, l'expertise génétique intervient dans toutes les affaires criminelles. Elle s'est imposée, depuis trente ans, comme l'arme fatale des enquêteurs et risque de le devenir plus encore à l'avenir. Mais est-ce vraiment la panacée ? Des chercheurs de trois universités belges se sont penchés sur son utilisation par la justice pénale, sur ses limites et les enjeux de demain. Leur " rapport Be-Gen " vient d'être publié. Le Vif/L'Express l'a lu en primeur.