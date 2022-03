Les candidats d'extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui étaient à la peine dans la récolte de leurs parrainages, ont obtenu les 500 paraphes d'élus nécessaires pour se présenter à ce scrutin, ainsi que le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, selon le Conseil constitutionnel.

Éric Zemmour comptait mardi 620 parrainages, Nicolas Dupont-Aignan 532, et Marine Le Pen 503, selon la liste publiée mardi par l'institution sur son site.

Les prétendants à l'Élysée ont jusqu'à vendredi 18H00 pour transmettre leurs précieux sésames au Conseil constitutionnel, qui devra ensuite encore vérifier que les parrainages proviennent d'au moins 30 départements différents.

Les trois candidats rejoignent ainsi les huit autres prétendants ayant déjà obtenu les signatures nécessaires pour être formellement sur la ligne de départ lors du premier tour le 10 avril.

La candidate LR Valérie Pécresse caracole en tête avec 2.457 paraphes, suivie par le président Emmanuel Macron, qui doit toujours formaliser sa candidature d'ici vendredi, avec 1.785 parrainages, puis la socialiste Anne Hidalgo (1.318), le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon (808), l'écologiste Yannick Jadot (669), le communiste Fabien Roussel (613), le député Jean Lassalle (602) et la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (568).

Parmi les candidats ne disposant pas encore des 500 signatures, Christiane Taubira en comptait 181 mardi.

Le Premier ministre Jean Castex avait appelé mardi dernier les élus à "apporter leurs parrainages" aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique".

Près de 42.000 élus, dont 34.000 maires, peuvent accorder leur parrainage. Le Conseil constitutionnel met en ligne sur son site deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, la liste actualisée en temps réel. (

Éric Zemmour comptait mardi 620 parrainages, Nicolas Dupont-Aignan 532, et Marine Le Pen 503, selon la liste publiée mardi par l'institution sur son site. Les prétendants à l'Élysée ont jusqu'à vendredi 18H00 pour transmettre leurs précieux sésames au Conseil constitutionnel, qui devra ensuite encore vérifier que les parrainages proviennent d'au moins 30 départements différents.Les trois candidats rejoignent ainsi les huit autres prétendants ayant déjà obtenu les signatures nécessaires pour être formellement sur la ligne de départ lors du premier tour le 10 avril. La candidate LR Valérie Pécresse caracole en tête avec 2.457 paraphes, suivie par le président Emmanuel Macron, qui doit toujours formaliser sa candidature d'ici vendredi, avec 1.785 parrainages, puis la socialiste Anne Hidalgo (1.318), le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon (808), l'écologiste Yannick Jadot (669), le communiste Fabien Roussel (613), le député Jean Lassalle (602) et la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (568). Parmi les candidats ne disposant pas encore des 500 signatures, Christiane Taubira en comptait 181 mardi. Le Premier ministre Jean Castex avait appelé mardi dernier les élus à "apporter leurs parrainages" aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique".Près de 42.000 élus, dont 34.000 maires, peuvent accorder leur parrainage. Le Conseil constitutionnel met en ligne sur son site deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, la liste actualisée en temps réel. (