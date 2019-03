Marcel Gauchet: "A la démocratie représentative d'être plus... représentative"

Défiance, populisme, antiparlementarisme... La démocratie occidentale est-elle en danger ? Non, répond Marcel Gauchet. L'historien et philosophe ne croit guère aux vertus de la démocratie participative. C'est aux élus à être plus à l'écoute des demandes des citoyens.