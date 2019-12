Mandats d'arrêt européens: la chambre du conseil de bruxelles se penche sur le sort de Puigdemont, Comin et Puig

La chambre du conseil de Bruxelles doit se pencher lundi sur les mandats d'arrêt européens (MAE) que l'Espagne a émis à l'encontre de l'ancien ministre-président catalan Carles Puigdemont et des deux anciens ministres catalans Toni Comin et Lluis Puig. La justice espagnole souhaite poursuivre les trois hommes pour leur rôle dans le référendum d'indépendance en Catalogne en octobre 2017. D'après leurs avocats, les trois politiciens ne peuvent pas être remis et Carles Puigdemont et Toni Comin jouissent d'une immunité parlementaire en tant que députés européens.

Antoni Comin, Roger Torrent, Carles Puigdemont, et Lluis Puig , en janvier 2018