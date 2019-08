Macron et Johnson affichent un ton plus conciliant sur le Brexit

Boris Johnson et Emmanuel Macron ont affiché jeudi un ton plus conciliant sur le Brexit, affirmant leur volonté de trouver un accord pour une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'UE, et jugeant possible de s'entendre sur la frontière irlandaise, même si le président français a réaffirmé les lignes jaunes.

Boris Johnson et Emmanuel Macron © belgaimage