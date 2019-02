Macron, débat ou désillusion nationale ?

L'indécrottable optimiste de l'Elysée risque de se ramasser un retour de flamme particulièrement violent. La France expérimente une forme de démocratie participative tout à fait inédite, dont on ne trouve à vrai dire de possibles équivalents que dans les processus de concorde nationale après une tragédie, telle que l'Afrique du Sud en a vécu un avec la Commission vérité et réconciliation au sortir de l'apartheid. C'est stimulant, instructif et potentiellement réparateur pour ses participants comme pour ses initiateurs. Encore faut-il qu'une telle débauche d'énergie ne débouche pas sur la déception, la désillusion,...