Les sénateurs, appartenant en majorité à l'opposition de droite, se sont largement abstenus jeudi sur la déclaration de politique générale du Premier ministre français Edouard Philippe, seuls 71 votant pour.

Fait rare - et même une première face à un Sénat contrôlé par l'opposition - le chef du gouvernement a choisi de soumettre sa déclaration de politique générale (DPG) aux voix de la Chambre haute, "dans un moment de bascule de notre vie politique" qui, selon lui, "nous invite à dépasser des clivages anciens". Sur 345 votants, 181 sénateurs ont choisi l'abstention, 93 se sont prononcés contre, seuls 71 votant pour. Contrairement à l'Assemblée nationale, ce vote dit "d'approbation" au Sénat, où le parti présidentiel La République En Marche (LREM) est ultraminoritaire, n'engage pas la responsabilité du gouvernement.

Mercredi à l'Assemblée, la deuxième déclaration de politique générale d'Edouard Philippe avait été approuvée par 363 députés, une majorité légèrement moins large qu'en juillet 2017, avec plus de votes contre (163) et moins d'abstention (47). Il avait reconnu aller devant le Sénat "sans penser revenir avec une majorité". Pour "l'acte II du quinquennat", le Premier ministre a fixé "trois enjeux prioritaires": "l'écologie, la justice sociale et un fonctionnement démocratique (...) beaucoup plus clair".