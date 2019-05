Un noyau dur de "gilets jaunes" continuait samedi à battre le pavé en France, notamment à Amiens et Toulouse, au cours du 28ème samedi consécutif de manifestations contre la politique sociale et fiscale d'Emmanuel Macron et à la veille des élections européennes.

Les "gilets jaunes", dont le mouvement inédit dure depuis plus de six mois, étaient environ 3.200 dans toute la France, dont 1.200 à Paris, selon des chiffres à 14H du ministère de l'Intérieur. Le ministère, dont le comptage est chaque semaine contesté par les manifestants, recensait la semaine dernière à la même heure 2.800 personnes dont 1.100 dans la capitale.

Les manifestations se déroulaient globalement dans le calme. A Amiens, où est né le président de la République, les manifestants se disaient déterminés à "aller chercher Macron chez lui" en "prenant" sa ville. Entre 1.200 "gilets jaunes", selon la préfecture de la Somme, et 2.000 selon les organisateurs, défilaient dans une ambiance globalement festive, malgré quelques jets de projectiles et de grenades lacrymogènes. A Toulouse, environ 2.000 manifestants ont arpenté les rues du centre, scandant les désormais traditionnels chants anti-Macron.

"On a un président qui est sourd, donc on est conscients que nos manifestations ne vont rien changer dans l'immédiat", a déclaré à l'AFP à Toulouse Philippe Da Costa, un technicien venu avec son épouse, comme quasiment tous les samedis depuis le début du mouvement le 17 novembre. "Mais c'est pour marquer les esprits des gens, à plus long terme, qu'on continue à venir", a-t-il ajouté, mettant en garde contre une "cocotte qui bout dans la société".

"L'Europe, ça me parle pas"

A Paris où deux cortèges ont battu le pavé, le premier, non déclaré, a rassemblé selon une journaliste de l'AFP une bonne centaine de personnes, défilant sans leur gilet distinctif - un fait inédit - à l'appel de plusieurs figures du mouvement, dont Eric Drouet. Ils sont partis de l'ouest de la capitale et, jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre qui ont fait plusieurs fois usage de grenades lacrymogènes, ils ont ensuite rallié la place de la République. En fin d'après-midi, sur cette place, une trentaine de personnes jetaient des projectiles sur les forces de l'ordre, qui répliquaient avec du gaz lacrymogène.

Un autre cortège, déclaré cette fois, a rejoint la butte Montmartre depuis le cimetière du Père Lachaise. "J'ai pas l'intention d'arrêter de marcher. Je défends mon pain et celui de mes enfants. On n'en peut plus", a soutenu Camille, une trentenaire aide-soignante en Seine-et-Marne. Ira-t-elle voter dimanche aux européennes ? "J'hésite", répond-elle. "L'Europe, ça me parle pas. Qu'est-ce que ça va changer ?" "Ce gouvernement nous prend de haut, nous méprise... On doit dire stop", a pour sa part estimé Rémy, 46 ans. Ce "gilet jaune" ira voter, "pour le bloquer lui (Macron), lui envoyer un message".

A Montpellier où environ 950 personnes ont défilé dans le calme, une banderole, en tête de cortège, a interpellé le gouvernement : "Bloquons Blanquer, Castagnons Castaner, Matons Macron". A Strasbourg, théâtre d'une "convergence des luttes" entre "gilets jaunes" et marche pour le climat, plusieurs dizaines de "gilets jaunes" étaient présents dans le cortège pour l'environnement, composé selon la police d'environ 850 personnes. Au micro, l'un d'eux a fustigé l'élection de dimanche qui "ne sert qu'à placer les copains". Lyon a aussi réuni manifestants "gilets jaunes" et militants de la cause climatique, comme à Nantes où jusqu'à 500 personnes ont défilé selon la police, ou Dijon (600 selon la préfecture). Quelques centaines de "gilets jaunes" ont défilé à Lille, selon une journaliste de l'AFP.