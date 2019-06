La question du Brexit plaide pour une Commission forte, donc avec un grand format à sa tête, estime un diplomate.

Y aura-t-il, avant la fin du mois, une fumée blanche dans le ciel européen ? Les chefs de file des socialistes et des libéraux-centristes Renew Europe ont recalé le conservateur bavarois Manfred Weber, candidat du Parti populaire européen (PPE) au poste de président de la Commission européenne. Paris (Emmanuel Macron) et Madrid (Pedro Sanchez) l'ont voulu ainsi. Du coup, les deux autres prétendants des partis pour succéder à Jean-Claude Juncker, le socialiste néerlandais Frans Timmermans et la libérale danoise Margrethe Vestager, n'ont pas recueilli, eux non plus, de majorité sur leur nom.

