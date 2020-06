Le Royaume-Uni, frappé samedi soir par une attaque au couteau qui a fait trois morts dans un parc de Reading, à 60 kilomètres de Londres, a été visé depuis 2005 par une série d'attentats, pour la plupart commis au nom du jihad.

Cette attaque, qui a également fait trois blessés graves, est considérée "comme étant de nature terroriste", a annoncé dimanche la police.

- Novembre 2019: attaque du London bridge -

Le 29 novembre, dans le centre de Londres, un jihadiste en liberté conditionnelle, portant une veste explosive factice, tue deux personnes à coups de couteau dans un bâtiment à deux pas du London Bridge. Il est abattu par la police. L'attaque qui fait également trois blessés, est revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Les deux victimes et l'auteur des faits, âgé de 28 ans, participaient à une conférence sur un programme de réinsertion de détenus.

- Septembre 2017: explosion dans le métro de Londres -

Le 15 septembre, un engin artisanal explose dans le métro londonien à la station de Parsons Green, faisant 30 blessés. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique (EI).

- Juin 2017: attaque devant une mosquée à Londres -

Dans la nuit du 18 au 19 juin, un véhicule fonce sur un groupe de fidèles regroupés près de la mosquée de Finsbury Park (nord de Londres), qui venaient en aide à un homme victime d'un malaise. Ce dernier est mort dans l'attaque, qui a fait une dizaine de blessés.

L'assaillant, Darren Osborne, un Gallois de 47 ans, a été condamné en février 2018 à la prison à vie pour "attaque terroriste" motivée par la haine des musulmans.

- Juin 2017: huit morts dans la capitale -

Dans la soirée du 3 juin, trois hommes à bord d'une camionnette foncent sur la foule sur le London Bridge, dans le coeur de Londres, puis attaquent au couteau des passants dans le quartier animé de Borough Market: huit morts et une cinquantaine de blessés. Les assaillants sont abattus par la police. L'EI revendique l'attentat.

- Mai 2017: 22 morts à Manchester -

Le 22 mai, un jeune Britannique d'origine libyenne se fait exploser avec une puissante bombe à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à Manchester (nord-ouest de l'Angleterre). 22 personnes sont tuées et 260 blessées. L'attentat est revendiqué par l'EI.

- Mars 2017: cinq morts près de Westminster -

Le 22 mars, un homme fonce dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement. L'attaque, revendiquée par l'EI, fait cinq morts. Son auteur, Khalid Masood, un citoyen britannique converti à l'islam, est abattu par la police.

- Mai 2013: un soldat assassiné à Londres -

Le 22 mai, deux Londoniens d'origine nigériane renversent en voiture le jeune soldat Lee Rigby avant de le larder de coups de couteau, dans le sud-est de Londres. Sur une vidéo filmée juste après l'agression, l'un des meurtriers déclare avoir voulu venger "les musulmans tués par des soldats britanniques".

- Juin 2007: aéroport de Glasgow -

Le 30 juin, une voiture remplie de bouteilles de gaz est précipitée contre le principal terminal de l'aéroport de Glasgow (Ecosse), sans exploser. Un Indien qui conduisait le véhicule est grièvement brûlé après s'être aspergé d'essence. Il décède un mois plus tard. Le passager, un médecin irakien, est condamné en 2008 à la prison à vie.

La veille, deux Mercedes piégées avait été découvertes près de Piccadilly Circus, au coeur de Londres. Un problème de connexion dans le dispositif de détonation les avait empêché d'exploser.

- Juillet 2005: attentats suicide dans les transports londoniens -

Le 7 juillet, quatre attentats suicide coordonnés à l'heure de pointe dans trois rames de métro et un autobus londoniens font 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés. Un groupe se réclamant d'Al-Qaïda revendique les attaques.

Quinze jours plus tard, quatre attentats manqués, au mode opératoire similaire, sont menés dans trois rames de métro de Londres et dans un autobus. Les bombes artisanales n'explosent pas en raison d'une erreur dans la fabrication des explosifs.

