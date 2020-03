Les Affaires étrangères déconseillent tous les voyages non-essentiels en Italie, indique un porte-parole mardi.

Cette décision est prise à la suite de l'extension des mesures de confinement à toute l'Italie et non plus uniquement pour les régions du nord du pays, explique Karl Lagatie, porte-parole des Affaires étrangères. "Nous recommandons comme toujours de suivre les instructions des autorités locales", ajoute-t-il.

Cette décision est prise à la suite de l'extension des mesures de confinement à toute l'Italie et non plus uniquement pour les régions du nord du pays, explique Karl Lagatie, porte-parole des Affaires étrangères. "Nous recommandons comme toujours de suivre les instructions des autorités locales", ajoute-t-il.