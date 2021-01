Les autorités sanitaires portugaises ont fait état vendredi des chiffres les plus élevés depuis le début de la crise sanitaire avec 10.176 nouvelles infections et 118 décès liés au coronavirus.

"Les prochains jours seront très difficiles", avait expliqué la ministre de la Santé Marta Temido à ses compatriotes. En raison de la forte augmentation du nombre cas, la situation dans les hôpitaux portugais est également de plus en plus tendue.

Des restrictions strictes à la vie nocturne et un couvre-feu sont d'application dans de vastes zones du Portugal, y compris dans la capitale Lisbonne et la métropole du nord de Porto, et ce en raison de l'état d'urgence qui a été prolongé par le parlement jusqu'au 15 janvier.

Par rapport à d'autres pays européens, le Portugal a relativement bien géré la pandémie au printemps et en été avant que la situation ne se déteriore soudainement à l'automne.

Depuis le début de la pandémie, plus de 466.000 infections ont été détectées dans le pays où le nombre de personnes décédées du coronavirus est passé à 7.590 vendredi.

"Les prochains jours seront très difficiles", avait expliqué la ministre de la Santé Marta Temido à ses compatriotes. En raison de la forte augmentation du nombre cas, la situation dans les hôpitaux portugais est également de plus en plus tendue. Des restrictions strictes à la vie nocturne et un couvre-feu sont d'application dans de vastes zones du Portugal, y compris dans la capitale Lisbonne et la métropole du nord de Porto, et ce en raison de l'état d'urgence qui a été prolongé par le parlement jusqu'au 15 janvier. Par rapport à d'autres pays européens, le Portugal a relativement bien géré la pandémie au printemps et en été avant que la situation ne se déteriore soudainement à l'automne. Depuis le début de la pandémie, plus de 466.000 infections ont été détectées dans le pays où le nombre de personnes décédées du coronavirus est passé à 7.590 vendredi.