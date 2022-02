Le Parlement européen s'apprête à lancer un appel pour oeuvrer à l'octroi à l'Ukraine du statut de pays candidat à l'Union européenne, ressort-il d'un projet de résolution sur lequel votera mardi l'hémicycle en séance plénière.

Adhésion de l'Ukraine à l'Europe: "Mme von der Leyen "a exprimé son point de vue, ce n'est pas elle qui décide"

Le projet de texte est déjà signé par tous les groupes politiques du Parlement européen à l'exception de l'extrême droite ID. La résolution rappelle toutefois que le traitement doit se faire sur la base de la procédure adéquate, c'est-à-dire l'article 49 du traité sur l'UE, et en fonction des mérites propres au demandeur.

Ce lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel pour que son pays adhère sans délai à l'UE via une nouvelle procédure spéciale. Il a signé dans la journée une demande officielle. Ce sont les États membres qui doivent décider à l'unanimité de l'adhésion d'un pays à l'UE, après avis de la Commission et approbation du Parlement européen, qui doit se prononcer à la majorité de ses membres.

Le Parlement européen tiendra ce mardi à 12h30 une séance plénière extraordinaire sur la guerre en Ukraine, pays depuis cinq jours par la Russie. Le résultat du vote sur le projet de résolution est attendu pour 16h45.

