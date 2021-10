Le certificat covid numérique de l'UE sera obligatoire dès le 3 novembre prochain pour accéder aux bâtiments du Parlement européen, a annoncé vendredi le bureau de l'institution. Une décision qui, selon l'extrême gauche, pourrait violer le droit belge.

Déjà en vigueur pour tous les visiteurs externes depuis début septembre, l'obligation du pass sanitaire UE "prend en compte la spécificité du Parlement européen, une institution rassemblant des députés et d'autres acteurs voyageant vers et en provenance de différents États membres de façon régulière, et les différences significatives des niveaux de vaccination dans les États membres", a justifié le Parlement, dans un communiqué.

Pour l'eurodéputé belge Marc Botenga (PTB, groupe GUE), cette décision paraît violer le droit belge, en ce qu'elle fait du certificat covid une condition d'emploi.

"La décision stipule en effet que si un membre du personnel ne peut pas entrer dans les bâtiments du Parlement - alors qu'il est censé être présent au bureau - parce qu'il n'est pas en mesure de présenter un certificat valide, cette absence sera considérée comme non autorisée. De la même manière, certains travailleurs de prestataires de services externes craignent des décisions unilatérales de la part de leur employeur", fait valoir l'élu. Le groupe de gauche radicale a donc demandé au bureau du Parlement de reconsidérer sa décision.

