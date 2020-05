Le nombre d'infections au Covid-19 dans le monde a atteint la barre des 5 millions, selon les chiffres relayés jeudi matin par l'université Johns Hopkins.

Plus de 5 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont 70% en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 7h30 GMT.

Au moins 5.006.730 cas d'infection, parmi lesquels 328.047 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.954.519 cas et 169.880 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (1.551.853 cas, dont 93.439 décès).

Suivis par la Russie avec plus de 300.000 personnes infectées par le coronavirus et le Brésil qui compte près de 290.000 cas. Il est important de noter que ces chiffres ne comprennent que les infections officiellement enregistrées.

La Belgique est, quant à elle, 17e de la liste avec 55.983 cas, selon les données de l'université américaine.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

