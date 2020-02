Le ministre britannique des Finances Sajid Javid, l'un des poids lourds du gouvernement de Boris Johnson, a démissionné jeudi lors du premier remaniement depuis le Brexit, a annoncé son porte-parole.

Il est remplacé par le secrétaire en chef du Trésor Rishi Sunak, a annoncé Downing street. Cette démission, une surprise de taille dans un remaniement qui s'annonçait cosmétique, intervient à un mois de la présentation du budget, le premier depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier.

Selon une source proche de M. Javid, le chef du gouvernement Boris Johnson a exigé que son ministre des Finances congédie tous ses conseillers spéciaux pour les remplacer par ceux de Downing Street. M. Javid a estimé qu'"aucun ministre qui se respecte n'accepterait de telles conditions" et a choisi de présenter sa démission, a souligné cette source. Agé de 50 ans, Sajid Javid est un ancien banquier passé à la politique. Fils d'un chauffeur de bus pakistanais, il a occupé le poste de ministre de l'Intérieur avant d'être nommé chancelier de l'Echiquier en juillet, quand Boris Johnson a pris la tête du gouvernement.

Après sa victoire aux législatives du 12 décembre, le chef du gouvernement conservateur avait préféré attendre que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne avant de procéder à un remaniement. Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a quant à lui été reconduit à son poste.

En revanche, le secrétaire d'Etat chargé de l'Irlande du Nord Julian Smith a été remercié. Il avait pourtant réussi à remettre en ordre de marche les institutions politiques nord-irlandaises après trois ans de blocage entre les deux principaux partis, unionistes du DUP et républicains du Sinn Fein, qui s'y partagent le pouvoir. Il a souligné sur Twitter que cela avait été un grand "privilège" d'occuper ce poste et il a exprimé sa gratitude au Premier ministre.

Le Premier ministre irlandais sortant Leo Varadkar a de son côté souligné que Julian Smith avait, en huit mois à son poste, contribué à restaurer les institution politique en Irlande du Nord, à conclure un accord de Brexit empêchant le retour d'une frontière physique sur l'île et à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. "Vous êtes l'un des meilleurs hommes politiques britanniques de votre époque. Merci", a-t-il tweeté.

