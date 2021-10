Ce vendredi, le gouvernement luxembourgeois a annoncé que les adultes auraient le droit de faire pousser quatre plants de cannabis. Le Grand-Duché est le premier pays d'Europe à autoriser la culture du cannabis.

Les personnes âgées de 18 ans et plus pourront cultiver légalement jusqu'à quatre plants de cannabis pour leur usage personnel. Le commerce de graines de cannabis sera également autorisé sans limites quant à la quantité ou au niveau de tétrahydrocannabinol (THC), le principal constituant psychoactif. Il sera possible d'acheter des graines dans les magasins, de les importer ou de les acheter en ligne. En revanche, le commerce et la distribution de cannabis demeurent prohibés.

Reprise dans l'accord du gouvernement, la dépénalisation du cannabis a été plusieurs fois repoussée, notamment suite aux pressions d'autres pays européens, dont la France, fortement opposée à la législation du cannabis, écrit le quotidien luxembourgeois Wort.

Les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure comptent également proposer d'alléger les sanctions infligées aux personnes qui auraient moins de trois grammes de cannabis sur elles. À en croire Wort, elles bénéficieront d'une "procédure allégée" et risqueront des amendes moins lourdes qu'aujourd'hui.

La ministre de la Justice luxembourgeoise Sam Tanson souligne que la consommation de cannabis restera interdite en public (et en voiture). Les usagers devront fumer chez eux.

Et en Belgique?

Rappelons que la possession et la culture de cannabis demeurent interdites en Belgique. Elles sont passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Cependant, si certaines conditions sont réunies, sa consommation fait l'objet d'une "faible priorité de la politique des poursuites". En d'autres termes, si une personne majeure cultive un plant chez elle ou transporte 3 grammes sur elle (critères définis pour la "consommation propre"), elle a peu de chances d'être poursuivie. Sauf en cas de circonstances aggravantes ou de troubles à l'ordre public.

Les personnes âgées de 18 ans et plus pourront cultiver légalement jusqu'à quatre plants de cannabis pour leur usage personnel. Le commerce de graines de cannabis sera également autorisé sans limites quant à la quantité ou au niveau de tétrahydrocannabinol (THC), le principal constituant psychoactif. Il sera possible d'acheter des graines dans les magasins, de les importer ou de les acheter en ligne. En revanche, le commerce et la distribution de cannabis demeurent prohibés.Reprise dans l'accord du gouvernement, la dépénalisation du cannabis a été plusieurs fois repoussée, notamment suite aux pressions d'autres pays européens, dont la France, fortement opposée à la législation du cannabis, écrit le quotidien luxembourgeois Wort.Les ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure comptent également proposer d'alléger les sanctions infligées aux personnes qui auraient moins de trois grammes de cannabis sur elles. À en croire Wort, elles bénéficieront d'une "procédure allégée" et risqueront des amendes moins lourdes qu'aujourd'hui. La ministre de la Justice luxembourgeoise Sam Tanson souligne que la consommation de cannabis restera interdite en public (et en voiture). Les usagers devront fumer chez eux. Et en Belgique?Rappelons que la possession et la culture de cannabis demeurent interdites en Belgique. Elles sont passibles d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Cependant, si certaines conditions sont réunies, sa consommation fait l'objet d'une "faible priorité de la politique des poursuites". En d'autres termes, si une personne majeure cultive un plant chez elle ou transporte 3 grammes sur elle (critères définis pour la "consommation propre"), elle a peu de chances d'être poursuivie. Sauf en cas de circonstances aggravantes ou de troubles à l'ordre public.